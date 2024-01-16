ما حقيقة رفض مستشفى في لبنان علاج رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص؟

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، معلومات أفادت بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص توجه إلى المستشفى لعارض صحي ألم به، إلا أن المستشفى رفض استقباله بسبب عدم حمله تكاليف العلاج، بالإضافة لانتهاء صلاحية بطاقة التأمين الخاصة به والصادرة عن مجلس الوزراء.

ومن خلال البحث وتتبع مصدر الخبر، اتضح أن الحادثة تعود لعام 2022، إذ تم نفيها في حينه.

وعلق سليم رحال، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه على فيسبوك: "يتم تداول هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.. يهمنا أن نشدّد أن هذا الخبر غير صحيح، وأن سليم الحص بخير وبصحة جيدة الحمد لله. ويهمنا أيضًا أن نشكر الأحبة على سيل المشاعر الصادقة".