13 دولة تدعو إسرائيل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
دعت مجموعة من الدول معظمها غربية الجمعة، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.
جاء ذلك، في رسالة وجهتها هذه الدول إلى الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز".
بدورها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن وزراء خارجية 13 دولة، وجهوا خطابا لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذروا فيه من الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.
وحذرت هذه الدول التي تضمنت مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، إسرائيل من الهجوم على رفح.
وطالب الوزراء بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة.
ودعا وزراء الخارجية إسرائيل لفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك معبر رفح
ووقع الخطاب وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.