13 دولة تدعو إسرائيل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

دعت مجموعة من الدول معظمها غربية الجمعة، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك، في رسالة وجهتها هذه الدول إلى الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز".

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن وزراء خارجية 13 دولة، وجهوا خطابا لنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذروا فيه من الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.

وحذرت هذه الدول التي تضمنت مجموعة الـ7 باستثناء الولايات المتحدة، إسرائيل من الهجوم على رفح.