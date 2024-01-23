يشمل مغادرة قادة حماس.. "مقترح استثنائي" لإنهاء حرب غزة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إسرائيل قدمت مقترحاً "استثنائياً" لم يتم الإعلان عنه من قبل، يقضي بمغادرة كبار قادة حركة حماس من غزة، كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار.

ويأتي المقترح في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في "تدمير حماس" بالكامل.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية تصريحات مسؤول مطلع على المفاوضات؛ إذ قال: "مقترح إسرائيل بأن قادة حماس يغادرون غزة، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

المقترح "لن ينجح"

وطرح مقترح خروج زعماء "حماس" من غزة في وارسو في ديسمبر/كانون الأول من قبل بارنياع عندما التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي عمل كوسيط مع "حماس"، وفقاً للشبكة الأمريكية.

وقال المسؤول المطلع على المناقشات في الاجتماعات، إن الأمر أثير مرة أخرى عندما كان بلينكن في العاصمة القطرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء القطري أخبر بلينكن في ذلك الاجتماع، أن الفكرة الإسرائيلية "لن تنجح أبدا" ويعود ذلك جزئيا إلى عدم ثقة "حماس" في أن إسرائيل ستنهي في الواقع عملياتها ضد الحركة في غزة حتى بعد مغادرة قيادتها.

وتم إبلاغ مسؤول ثان، من الشرق الأوسط، بالاقتراح الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت CNN.