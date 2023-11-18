"بالقوة".. "صحة غزة" تكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل إخلاء مستشفى الشفاء

وأضاف البرش: "طلب الجيش منا، مساء أمس، إخلاء المستشفى صباحًا، وطلبنا بدورنا وجود اتفاق مع الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة بهذا الشأن"، مبينًا أن الجيش الإسرائيلي رفض ذلك، وشدّد على أن الخروج من المستشفى سيكون من خلاله فقط.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي منع عنا الماء والطعام على مدار الأيام الماضية، وخرجنا، صباح اليوم، تحت فوهات البنادق والمدافع، وحملنا المصابين وقمنا بجر أسرّة الجرحى".

وبحسب المسؤول الطبي، فإن "الطواقم الطبية تركت خلفها 126 جريحًا ومريضًا ممن لا يمكنهم التحرك داخل المستشفى، بالإضافة إلى الأطفال الخُدّج"، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تعمل الأمم المتحدة على إجلائهم.

وأشار البرش، إلى أن "الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة من المفترض أن يصلوا إلى مستشفى الشفاء من أجل إجلاء من تبقّى من المرضى والمصابين والأطفال الخدّج"، محذرًا من خطورة التأخر في إجلائهم من داخل المستشفى.