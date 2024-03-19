بعد قطع الحوثيين صلاة التراويح.. قتيل وجرحى في اشتباكات مسلحة بصنعاء‎

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ميليشيا الحوثي فرضت حصارًا منذ مساء أمس حتى ظهر الاثنين، على منزل أحد المشائخ القبلية من سكان الحيّ، يتهمه الحوثيون بتحريض المواطنين على رفض قطع صلاة التروايح.

وبثّ ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه عربات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، في محيط منزل الشيخ القبلي، جنوبي أمانة العاصمة صنعاء.

من جهتها، عبّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن إدانتها واستنكارها، للحملة المسلحة التي "سيّرتها مليشيا الحوثي لمحاصرة منزل الشيخ صالح طعيمان" بصنعاء.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني في منشور على منصة "إكس"، إن مليشيا الحوثي، تواصل التضييق على المصلين لمنع أداء صلاة التراويح، وتشترط إنهاءها قبل الساعة الثامنة والنصف مساء، لإجبار المصلين على الاستماع لكلمة زعيمها التي تبثّ عبر مكبرات الصوت في كافة المساجد.