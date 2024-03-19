بعد قطع الحوثيين صلاة التراويح.. قتيل وجرحى في اشتباكات مسلحة بصنعاء
قتل يمني وأصيب آخرون، إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين مدنيين وعناصر من ميليشيا الحوثي، بسبب خلاف على قطع صلاة التراويح بأحد مساجد العاصمة اليمنية صنعاء، وإذاعة محاضرة لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر وسكان محليين بصنعاء، أن مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي، اقتحموا مسجد "عمر بن الخطاب"، في شارع تعز، جنوبي أمانة العاصمة، وأوقفوا صلاة التراويح بهدف إذاعة محاضرة يومية خلال رمضان، لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، ما أثار غضب المصلين.
وذكرت وكالة "2 ديسمبر" المحلية، أن الخلافات تطورت لاحقًا إلى اشتباكات مسلحة قرب الإدارة العامة للمرور، بشارع تعز في صنعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، مشيرة إلى دفع ميليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وتطويق المكان، عقب وقوع الاشتباكات.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ميليشيا الحوثي فرضت حصارًا منذ مساء أمس حتى ظهر الاثنين، على منزل أحد المشائخ القبلية من سكان الحيّ، يتهمه الحوثيون بتحريض المواطنين على رفض قطع صلاة التروايح.
وبثّ ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه عربات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، في محيط منزل الشيخ القبلي، جنوبي أمانة العاصمة صنعاء.
من جهتها، عبّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن إدانتها واستنكارها، للحملة المسلحة التي "سيّرتها مليشيا الحوثي لمحاصرة منزل الشيخ صالح طعيمان" بصنعاء.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني في منشور على منصة "إكس"، إن مليشيا الحوثي، تواصل التضييق على المصلين لمنع أداء صلاة التراويح، وتشترط إنهاءها قبل الساعة الثامنة والنصف مساء، لإجبار المصلين على الاستماع لكلمة زعيمها التي تبثّ عبر مكبرات الصوت في كافة المساجد.