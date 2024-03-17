لماذا قرر نتنياهو سحب ملف مساعدات غزة من المؤسسة العسكرية؟

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب صلاحيات ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من المؤسسة العسكرية، في قرار مفاجئ وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه دليل إضافي على فقدان الثقة بها.

وذكرت صحيفتا "يسرائيل هايوم"، و"يديعوت أحرونوت" ليلة الأحد، أن نتنياهو اتخذ قرارًا بتكليف شخصية مدنية تتولى ملف المساعدات التي تدخل قطاع غزة، بعد أن كان هذا الملف في عهدة المؤسسة العسكرية.

وحتى الآن كان التنسيق الخاص بإدخال المساعدات برًا أو بحرًا أو عبر عمليات إنزال جوي، تشارك فيه دول عديدة، يجري مع وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، والذي أصبحت غزة من اختصاصه، إضافة إلى الضفة الغربية.

وذكرت "يسرائيل هايوم" أن ملف المساعدات أصبح ملفًا دوليًا مهمًا، ما دفع نتنياهو لبحث إمكانية منح هذا الملف لمسؤول مدني يتولى إدارته وينسق مع الدول الضالعة في الموضوع، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.