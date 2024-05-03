إصابة 8 عسكريين سوريين جراء هجوم إسرائيلي على دمشق

شنّ طيران إسرائيلي غارة جوية، فجر الجمعة، استهدفت مواقع في العاصمة السورية دمشق، ما أدى لإصابة 8 عسكريين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً في محيط العاصمة دمشق، أحدثت أضراراً مادية كذلك، بحسب ما نقلته عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".

وأضاف المصدر العسكري أن "العدوان أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".