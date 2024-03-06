سفينة تبلغ عن تلقيها تعليمات بتغيير مسارها قبالة سواحل عدن اليمنية

أبلغت سفينة تجارية، اليوم الأربعاء، عن اختراق أجهزة اتصالاتها اللاسلكية وتلقيها تحذيرات من ميليشيا الحوثي في اليمن، على ما يبدو، تأمرها بتغيير مسارها.

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لا سلكية من قبل جهة تصف نفسها بأنها "البحرية اليمنية" وتأمرها بتغيير مسارها.

وأضافت أن السفينة تلقت نداءات عبر موجات لاسلكية عالية التردد لمدة 30 دقيقة تقريباً، أثناء إبحارها على بعد حوالي 50 ميلاً بحرياً (93 كيلومتر) جنوب غربي مدينة عدن اليمنية.

وعادة ما توجه ميليشيا الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، ضربات للسفن التجارية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، ويبدو أن التحذيرات التي تلقتها السفينة صادرة من الميليشيا التي وصفت نفسها بـ "البحرية اليمنية".