بولندا تستدعي سفير إسرائيل بعد مقتل موظفي "وورلد كيتشن"

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها "دعت" السفير الإسرائيلي لدى بولندا لمناقشة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية"، بعد الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله: "لقد دعوت السفير أريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية، والمسؤولية الأخلاقية، والسياسية، والمالية، عن الحادث الذي وقع، مؤخرًا، في غزة".

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا، وبريطانيا، وبولندا، من بين 7 أشخاص يعملون لديها قُتلوا بغارة جوية إسرائيلية وسط غزة، يوم الإثنين الماضي.