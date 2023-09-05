"السلطة" لواشنطن: الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي

حمّلت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية عودة سياسة اقتحامات المدن الفلسطينية من جانب قوات الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحذّر نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له، من أن "سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير".

وقال: "إن أمريكا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية".

وأضاف: "على الجانب الأمريكي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغيّر شيئًا على الأرض"، منوهًا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".