الإرياني: الحوثي يمارس بحق الصحفيين أبشع صنوف الإرهاب

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، الجمعة، إن الصحافة في اليمن، تتعرض لاستهداف منهجي وغير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي، التي قال إنها تعتبر الصحفيين أعداء وخونة، ما يستدعي مساءلتهم ومعاقبتهم.

وأشار الإرياني إلى أن المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، "تعرّضت منذ اليوم الأول للانقلاب للإغلاق والمصادرة، وتم نهب محتوياتها من أجهزة وأثاث وتسريح العاملين فيها، وملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن ميليشيا الحوثي، تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من الصحفيين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي بمناطق سيطرتها، "حيث تكمم أفواههم، وتمارس بحقهم أبشع صنوف الإرهاب والترويع والقمع والتنكيل، للحيلولة دون قدرتهم على أداء واجبهم المهني والأخلاقي في نقل الحقائق بحرية موضوعية".

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، والاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على الحوثيين لإجبارهم على إطلاق سراح كافة الصحفيين المخفيين قسرًا في معتقلاتها فورًا دون قيد أو شرط، والتحرك لحماية الصحفيين في مناطق سيطرتها.