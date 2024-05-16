حزب الله يعلن إطلاق 60 صاروخا وإسرائيل تعترف بإصابة "موقع حساس"

أعلنت ميليشيا حزب الله، الخميس، أنها قصفت مواقع إسرائيلية بأكثر من 60 صاروخاً ردّاً على غارات ليلية على البقاع في شرق لبنان.

وقالت في بيان إنها أطلقت أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على مقر قيادة فرقة الجولان 210 ومواقع إسرائيلية أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف مواقع لميليشيا حزب الله بينها موقع مرتبط بـ "مشروع الصواريخ الدقيقة".

من جهتهاقالت الإذاعة، اليوم الخميس، إن طائرة مسيرة قصفت موقع "تل الشمايم" التابع لسلاح الجو بالقرب من مفرق جولاني في الجليل الأسفل، شمالي إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن الجيش تأكيده أن ميليشيا حزب الله أطلقت طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من موقع أمني حساس، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع لبنان.