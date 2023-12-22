من قلب الكارثة.. الطفلة زهوة تروي معاناتها خلال الحرب في غزة

وتابعت: "سقطت علينا الصواريخ والقذائف الإسرائيلية داخل المدرسة كالمطر ورأيت الأشلاء والدماء، ونجوت من الموت بأعجوبة بعد أن احتضنني والدي بين ذراعيه وهرب بي وبجميع أفراد العائلة لخارج المدرسة من بابها الخلفي".

وأشارت السموني إلى أنه "لولا شجاعة والدها وتحركه بسرعة لإنقاذ عائلتها لكان الجميع في عداد الموتى"، لافتةً إلى أن والدها قرر على إثر ذلك النزوح من مدينة غزة إلى وسط القطاع عبر الممر الإسرائيلي.

"الممر الخطير"

وتكمل الطفلة السموني قصتها المؤلمة، قائلةً: "لم نكن نعرف ما ينتظرنا بالممر الذي تسميه إسرائيل آمنًا، فهو بالنسبة لي الممر الخطير، ففيه انتزعت من يد والدي الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي بدون سبب أو تهمة".

واستكملت: "في بداية الأمر اعتقل الجيش الإسرائيلي عمي عبد الله، ثم اعتقلوا عمي همام وهو طفل عمره 16 عامًا، ثم اعتقلوا والدي"، مضيفةً: "قالوا له اترك يد ابنتك وتقدم نحونا بما تحمله من حقائب، وهي الحقائب التي كانت بها ملابسنا".

وحسب السموني، فإن "عائلتها ومنذ ذلك الحين لا تعرف أي شيء عن والدها أو أعمامها ولا حتى ظروف اعتقالهم، ولم يصلهم أي خبر بخصوصهم"، متابعةً: "أنا الآن مكسورة الظهر بدون والدي وشعرت حين اعتقاله أنه ضاع للأبد".