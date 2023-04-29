رحلة الفرار من السودان.. من نار الحرب إلى ابتزاز الناقلين

بين نيران الحرب المستعرة، وما يعتبرونه "ابتزازا" من أصحاب الحافلات التي تنقل إلى الحدود أو عبرها، يجد الفارون من معارك السودان أنفسهم في ظروف صعبة، وأمام خيارات ليست بالكثيرة.

ودفع الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، عشرات آلاف السودانيين والمقيمين إلى الفرار من الخرطوم ومناطق أخرى، بحثا عن مكان آمن.

ويصف نازحون من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى كيف أنهم أصبحوا بين يوم وليلة مشردين، لا يتوفرون على المبالغ الكبيرة التي يطلبها أصحاب حافلات النقل، لإخراجهم من مناطق الخطر.

وبحسب بعض النازحين، ارتفعت أسعار النقل بشكل قياسي، حيث أصبحت تذكرة الشخص الواحد في الحافلة من الخرطوم إلى الحدود المصرية 400 دولار بدلا من 25 دولارا في السابق، أما استئجار حافلة لعبور الحدود فيكلف حوالي 40000، فيما كان في السابق 3000 دولار.