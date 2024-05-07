مقتل رجل أعمال إسرائيلي طعنا في مصر
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن رجل أعمال إسرائيليا قُتل في محافظة الإسكندرية بمصر، من دون الكشف عن تفاصيل القضية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن السفارة الإسرائيلية في مصر ووزارة الخارجية تتابعان مقتل رجل الأعمال زيف كبير، مشيرة إلى عدم معرفة دوافع الجريمة حتى الآن.
من جهتها، أوضحت مصادر مصرية أن كبير تعرض للطعن عدة مرات في منطقة سموحة بالإسكندرية من قبل شاب، قبل أن يلوذ بالفرار.
ولم تعلق الحكومة المصرية على الحادثة حتى الآن.
وشهدت الإسكندرية، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار من قبل شرطي مصري، بعد يوم واحد من بدء الحرب على قطاع غزة.