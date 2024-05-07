مقتل رجل أعمال إسرائيلي طعنا في مصر

من جهتها، أوضحت مصادر مصرية أن كبير تعرض للطعن عدة مرات في منطقة سموحة بالإسكندرية من قبل شاب، قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم تعلق الحكومة المصرية على الحادثة حتى الآن.

وشهدت الإسكندرية، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار من قبل شرطي مصري، بعد يوم واحد من بدء الحرب على قطاع غزة.