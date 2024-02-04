اشتباكات إثر اقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة في الضفة الغربية
أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من "المستعربين" اقتحموا المخيم وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من القوات الإسرائيلية من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.
وأضافت الوكالة أن اشتباكات اندلعت مع تلك القوات؛ ما أدى لإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت منازل المواطنين برفقة كلاب بوليسية وأصيب طفل بجروح إثر نهشه من أحد الكلاب.