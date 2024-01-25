نادي الأسير لـ"إرم نيوز": إسرائيل تعتقل أسرى أفرج عنهم بصفقات تبادل

أفادت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ فجر اليوم الخميس، ما يزيد على 30 مواطنًا من مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأضافت سراحنة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمداهمة عشرات المنازل يوميًا في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط تخريب للمحتويات، وضرب للمواطنين، وعمليات اعتقال وتحقيق ميدانية في ظروف إنسانية قاسية.