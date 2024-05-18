فقدان 3 بحارة سوريين بعد غرق سفينة شحن قبالة رومانيا

أعلنت السلطات في رومانيا، اليوم السبت أن فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثة سوريين مفقودين في البحر بعد غرق سفينة شحن في البحر الأسود قبالة سواحل البلاد.

وذكر خفر السواحل في بيان أن سفينة الشحن "محمد زي"، وعلى متنها طاقم من 11 فردا، غرقت صباح السبت على بعد نحو 50 كيلومترا قبالة سواحل بلدة سفانتو جورجي الرومانية في دلتا الدانوب.