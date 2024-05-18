هل تنجح واشنطن بدفع أطراف الحرب السودانية إلى التفاوض؟

كسر الجمود

يقول الناشط الحقوقي عز الدين أرباب، الذي التقى المبعوث الأمريكي مع آخرين في العاصمة الأوغندية كمبالا، إن جولة توم بيريلو الحالية قد تفلح في كسر جمود الأزمة السودانية لجهة أن ما طرحه من رؤى خلال النقاشات مع السودانيين يدل على أن هناك تفاهمات بين أطراف الصراع السوداني بشأن وقف الحرب.

وقال أرباب لـ"إرم نيوز" إن بيريلو ألمح إلى أن هنالك تواصلا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول وقف الحرب، حيث أكد أن "كل الأطراف السودانية تسلمت دعوةً من المملكة العربية السعودية لاستئناف التفاوض، ونحن نعمل يوميًا للتأكد من قبول الأطراف للدعوة وحضورهم".

وأضاف أن المبعوث الأمريكي قال: "ينبغي أن تأخذوا بعض الأمل بأن جزءا من النقاشات مع الأطراف حاليا هو ليس فقط ضمان ظهورهم في جدة للمحادثات بل الاستعداد لتوقيع اتفاق يعيد السلام في السودان".

وذكر أن المبعوث الأمريكي أكد أنهم "يعملون بجد في السر والعلن لضمان أن الأطراف التي تزكي الحرب مستعدة ليكونوا شركاء سلام في السودان"، مؤكدًا أنهم أحرزوا تقدمًا في ذلك.

عودة الأطرف إلى التفاوض

وأوضح أرباب أن جولة المبعوث الأمريكي الحالية قد تكون من أجل وضع ترتيبات ما قبل التوقيع على وقف إطلاق النار، متوقعًا عودة طرفي الحرب إلى جدة للتفاوض.

وأشار إلى أن توقيع مجموعة من القوى السياسية في العاصمة المصرية القاهرة على اتفاق سياسي في الـ8 من مايو/أيار الجاري، وما سيسفر عنه في مؤتمر تنسيقية "تقدم" أواخر الشهر الجاري، ليس منفصلًا عن جولة المبعوث الأمريكي الحالية.

وتستعد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لعقد مؤتمرها التأسيسي بحضور 600 مشارك يمثلون فئات مختلفة من الشعب السوداني، أواخر شهر مايو/ أيار الجاري، بهدف التوافق على بناء جبهة سودانية موحدة لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني.