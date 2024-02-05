"عاصمة الجهاد في أمريكا" تثير جدلًا واسعًا

أثار مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول اتهامات لمدينة ديربورن بولاية ميشيغان التي تشهد أكبر تجمع للأمريكيين العرب بأنها "عاصمة الجهاد في أمريكا" ردود فعل واسعة.

وندَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، بالخطاب، دون إشارة مباشرة إلى صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال بايدن، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "كان من الخطأ إلقاء اللوم على مجموعة من الأشخاص بناء على كلام قلة قليلة منهم".