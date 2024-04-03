واشنطن تدعو إسرائيل لاستكمال التحقيق في الهجوم على موظفي الإغاثة

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى استكمال التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة وورلد سنترال كيتشن، في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تريد من إسرائيل استكمال التحقيق، مشيرا إلى أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني، وحماية جميع المدنيين على الأرض.

وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.

وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة لم يؤثر على محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين، في إفادة: "مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن جارية، لن أتوقع وجود أي أثر محدد على هذه المناقشات بسبب الضربة".

كما قال: "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، ومن ثم، نعم، هذا يُشعرنا بالإحباط".