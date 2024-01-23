حماس ترد على المقترح الإسرائيلي بشأن الهدنة
ردت حماس بالرفض على المقترح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مصري وصفته بأنه رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قادة حماس رفضوا المقترح كما رفضوا مغادرة غزة، وطالبوا إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأضاف المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسرائيل وحماس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.
وأوضح أن الاقتراح سيتضمن "إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي ذكر أن إسرائيل اقترحت على حماس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى "ما زالت مستمرة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن إسرائيل "لم تتلق رداً سلبياً" بعد من الحركة.