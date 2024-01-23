حماس ترد على المقترح الإسرائيلي بشأن الهدنة

وأضاف المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسرائيل وحماس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.

وأوضح أن الاقتراح سيتضمن "إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي ذكر أن إسرائيل اقترحت على حماس، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل أسرى "ما زالت مستمرة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن المسؤول، الذي لم تسمه، أن إسرائيل "لم تتلق رداً سلبياً" بعد من الحركة.