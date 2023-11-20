تحرك "عربي-إسلامي" يبدأ من الصين لوقف الحرب في غزة

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة "العربية الإسلامية"، والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، حيث ستكون المحطة الأولى إلى الصين يوم الاثنين، وفقا لبيان نشرته الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على "إكس" تويتر سابقا.

وقال وزير الخارجية السعودي، على هامش لقائه منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه من المقرر أن تزور اللجنة الوزارية الصين، على أن تنتقل بعدها إلى عدد من العواصم بهدف "إيصال رسالة واضحة"، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورًا"، مع السعي العاجل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية فادحة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "لابد أن نعمل لإنهاء الأزمة والحرب التي تُشن على غزة في أسرع وقت".