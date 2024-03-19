وزير الخارجية العُماني: العالم يشهد "سياسة متعمدة للتجويع" في غزة
قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، إن العالم "يشهد سياسة متعمدة للتجويع" من قبل إسرائيل على شعب غزة.
وأشار البوسعيدي إلى أن تجويعاً متعمداً يحدث في غزة، قائلًا: "أعتقد أن هذا ما يحدث، وهذا ما لا أقوله أنا فقط، بل المجتمع الدولي برمته ووكالات الأمم المتحدة الذين يشهدون بالفعل سياسة متعمدة للتجويع والحصار على شعب غزة".
وبين في تصريحه لـ CNN، بأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطًا للسلام وتكرار الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.
وشدد البوسعيدي على أن الكيل طفح، مبيناً أن "الرئيس بايدن دعا الإسرائيليين إلى عدم التوغل إلى رفح. العالم كله يدعو إسرائيل إلى عدم التوغل إلى رفح".
وأضاف بأنه يضم صوته إلى صوت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في الدعوة لوقف إطلاق النار الآن، "قطاع غزة كله في مجاعة، وهذا لا يمكن وصفه".
وتابع "لم يحدث هذا بسبب كارثة طبيعية أو مرض. وإنما بسبب ما تقوم به إسرائيل في انتهاك كامل للقانون الدولي".
وعند سؤاله عما إن كان يعتقد أن أمريكا لا تزال قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، رد البوسعيدي بالقول: "في التسعينيات، وبفضل شجاعة وحكمة وزير الخارجية آنذاك، جيمس بيكر، دعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي أدى في نهاية المطاف إلى اتفاق تاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين".
ويعتقد البوسعيدي أن الولايات المتحدة لديها القدرة على فعل الشيء نفسه بالضبط في الوقت الحاضر.