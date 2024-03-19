وزير الخارجية العُماني: العالم يشهد "سياسة متعمدة للتجويع" في غزة

قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، إن العالم "يشهد سياسة متعمدة للتجويع" من قبل إسرائيل على شعب غزة.

وأشار البوسعيدي إلى أن تجويعاً متعمداً يحدث في غزة، قائلًا: "أعتقد أن هذا ما يحدث، وهذا ما لا أقوله أنا فقط، بل المجتمع الدولي برمته ووكالات الأمم المتحدة الذين يشهدون بالفعل سياسة متعمدة للتجويع والحصار على شعب غزة".

وبين في تصريحه لـ CNN، بأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطًا للسلام وتكرار الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.