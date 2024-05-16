مصادر: مصر رفضت آلية إسرائيلية مقترحة لإدارة معبر رفح

رفضت مصر آلية اقترحتها إسرائيل، تقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين.

وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة أمس الأربعاء وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري الإسرائيلي الأسبوع الماضي في رفح، حيث يحتمي مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.

ويشكل معبر رفح ممرًّا رئيسًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيًّا من القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.

وسيطرت إسرائيل على عمليات المعبر، وقالت إنها لن تسمح لحماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.

وقال المصدران الأمنيان إن "الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط".

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد سافر إلى مصر "بشكل رئيس لمناقشة الأمور حول رفح في ضوء التطورات الأخيرة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.