مسؤول فلسطيني: لا صحة لفتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات

أكد المدير الإعلامي لمعبر رفح البري، وائل أبو محسن، أن الجانب الإسرائيلي لم يسمح بفتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة حتى اللحظة، لافتًا إلى أن ما تم التوصل إليه هو تفتيش شاحنات المساعدات في معبر كرم أبو سالم فقط.

وقال أبو محسن في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن ما حدث هو توجه شاحنات المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح لمحافظات قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، بين قطاع غزة وإسرائيل، من أجل تفتيشها في المعبر، وإعطاء الإذن بدخولها عبر معبر رفح البري.

وتابع: "ما حدث فقط هو تقصير للمسافة، فبدلًا من أن تذهب الشاحنات للتفتيش في معبر نيتسانا الحدودي بين مصر وإسرائيل، وقطع مسافة 27 كيلومترًا، يتم إرسالها إلى معبر كرم أبو سالم الذي لا يبعد سوى كيلومتر واحد عن بوابة معبر رفح البري من الجهة المصرية".