العراق: اتخذنا إجراءات لحماية حدودنا مع إيران

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن بلاده اتخذت إجراءات لحماية حدودها مع إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، الذي يزور بغداد حالياً.

وأوضح حسين أن "الوضع الأمني والحدودي جزء من المباحثات، والحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران، إذ إن الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار".

وأضاف الوزير العراقي: "تطرقنا إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز.. كما أن هذه المسألة كانت جزءاً من مباحثاتنا في واشنطن".

وتابع: "بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني، ونتمنى عودة واشنطن وطهران إلى مباحثات فيينا".