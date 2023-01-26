العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إصدار حكم الإعدام بحق (14) شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.
وذكر المجلس، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أربعة عشر مجرمًا إرهابيًا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014".
وأضاف البيان أن "المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين، وأن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
ومنذ عام 2016، يعلن العراق تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المتهمين بالاشتراك في جريمة سبايكر.
وأعدم تنظيم "داعش"، في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2014، المئات من طلاب كلية القوة الجوية، وجنودا متطوعين في القوات البرية بالجيش العراقي، حيث كانوا داخل قاعدة سبايكر الجوية، جنوب تكريت، وذلك بعد سقوط المدينة بيده بساعات قليلة.