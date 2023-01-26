العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إصدار حكم الإعدام بحق (14) شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر المجلس، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أربعة عشر مجرمًا إرهابيًا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014".