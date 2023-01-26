العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر

العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر

بغداد - إرم نيوز
بغداد - إرم نيوز

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إصدار حكم الإعدام بحق (14) شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر المجلس، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أربعة عشر مجرمًا إرهابيًا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014".

اشترك المجرمون الإرهابيون في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014، بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين.
مجلس القضاء الأعلى في العراق

وأضاف البيان أن "المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين، وأن الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

العراق.. الإعدام لـ 14 شخصًا اشتركوا في مجزرة سبايكر
الأمن العراقي يكشف سبب انفجار قاعدة "سبايكر"

ومنذ عام 2016، يعلن العراق تنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات من المتهمين بالاشتراك في جريمة سبايكر.

وأعدم تنظيم "داعش"، في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2014، المئات من طلاب كلية القوة الجوية، وجنودا متطوعين في القوات البرية بالجيش العراقي، حيث كانوا داخل قاعدة سبايكر الجوية، جنوب تكريت، وذلك بعد سقوط المدينة بيده بساعات قليلة.

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