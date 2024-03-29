من هو رائد ثابت الذي اغتالته إسرائيل في غزة؟

اغتالت إسرائيل رائد ثابت أحد أبرز 10 قيادات في حركة حماس الفلسطينية، بحسب ما كشف عنه الجيش الإسرائيلي، الخميس، في حين تكتمت حماس على الأمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اغتيال رائد ثابت تم خلال العملية العسكرية المستمرة على مستشفى الشفاء، مؤكداً أن القيادي البارز كان داخل المستشفى واشتبك مع الجيش أثناء محاولته الفرار مع اثنين آخرين.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي، في ظل غياب أية معلومة من جانب حماس، أن ثابت كان على اتصال مباشر مع قائد الحركة في غزة يحيى السنوار ومروان عيسى، خلال السنوات الأخيرة.

وتقول مصادر إن ثابت لعب دوراً ريادياً في تجنيد وتأهيل وتمويل عناصر حركة حماس، وكان بمثابة "قائد ركن القوة البشرية" ورئيس قسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري للحركة "كتائب عزالدين القسام".

وكان ثابت مسؤولاً اًعن أنظمة البحث والتطوير وتعظيم القوة في حركة حماس، بحسب إسرائيل التي تصفه بأنه "مركز معرفة فيما يتعلق بالتزود والتسلح".