الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن القائمة المحلية للإرهاب

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قرارا بإدراج 3 أفراد وكيان ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وقالت الوكالة: "يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له".

وأضافت: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

وتابعت الوكالة: "يأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. وتشمل القائمة: حسن أحمد مقلد، راني حسن مقلد، ريان حسن مقلد، أما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange".