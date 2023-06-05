إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غدا الثلاثاء
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في السعودية هذا الأسبوع.
وقال كنعاني: "لتنفيذ الاتفاق.. سنعيد رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء".
وستعيد طهران فتح سفارتها لدى الرياض، بحضور السفير الإيراني المعيّن، علي رضا عنايتي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرًا في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لاتفاق موقع بين البلدين في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي، ينص على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.
وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا مدة 7 سنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل أخيرًا.
وفي مارس/ آذار الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني.