إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غدا الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في السعودية هذا الأسبوع.

وقال كنعاني: "لتنفيذ الاتفاق.. سنعيد رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء".

وستعيد طهران فتح سفارتها لدى الرياض، بحضور السفير الإيراني المعيّن، علي رضا عنايتي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرًا في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.