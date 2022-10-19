بوتين يعلن الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إنه أعلن الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا وهي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

كما وجه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

تزامن ذلك مع إصدار بوتين قرارا يفرض قيودا على التنقلات من وإلى ثماني مناطق محاذية لأوكرانيا.

وتسري تلك الإجراءات على مناطق في جنوب روسيا وهي كراسنودار وبلجورود وبريانسك وفارونيش وكورسك وروستوف وجميعها قرب أوكرانيا وعلى منطقتي القرم وسفاستوبول، اللتين ضمتهما روسيا من أوكرانيا في 2014.

وتشكل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين ردا على هزائم كبرى تكبدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.

وجاءت في ذات اليوم الذي طلب فيه مسؤولان عينتهما روسيا في خيرسون، وهي إحدى المناطق الأربع، من المدنيين في المدينة مغادرة بعض المناطق في أسرع وقت ممكن وسط توقعات بأن أوكرانيا أوشكت على شن هجوم مضاد هناك.

وقال بوتين إن الإجراءات التي أمر بها ستزيد من استقرار الاقتصاد والصناعة والإنتاج لدعم ما يصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وأضاف "نحن نعمل على حسم مهام بالغة التعقيد كبيرة النطاق لضمان مستقبل لروسيا يمكن الاعتماد عليه، مستقبل شعبنا".