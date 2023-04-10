روسيا تؤكد تدمير 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بدء الحرب في أوكرانيا

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وأشار ديمين إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات دون طيار "ذات المستوى الاستراتيجي مثل بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة".

وكشف أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.