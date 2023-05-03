الكرملين: كييف حاولت اغتيال بوتين
قال الكرملين اليوم الأربعاء إن كييف حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستخدمة طائرتين مسيرتين استهدفتا مبنى الكرملين.
ومنع رئيس بلدية موسكو تحليق الطائرات المسيرة في سماء العاصمة بعد الإعلان عن إسقاط المسيرتين اللتين استهدفتا الكرملين.
وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين يوم أمس الثلاثاء... تم تعطيل الجهازين" واصفًا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".
وأضاف: "لم يُصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يزال يعمل كالمعتاد بعد هجوم كييف".
وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إن العرض العسكري الكبير الذي سيُقام في 9 أيار/مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في عام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من الهجوم الذي استهدف الكرملين بالمسيرات الأوكرانية.