الكرملين: كييف حاولت اغتيال بوتين

وأوضح الكرملين في بيان "استهدفت مسيّرتان الكرملين يوم أمس الثلاثاء... تم تعطيل الجهازين" واصفًا العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأضاف: "لم يُصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يزال يعمل كالمعتاد بعد هجوم كييف".

وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إن العرض العسكري الكبير الذي سيُقام في 9 أيار/مايو للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في عام 1945 سيُنظم في موسكو على الرغم من الهجوم الذي استهدف الكرملين بالمسيرات الأوكرانية.