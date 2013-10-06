صنداي تلغراف: مدينة سورية تديرها "أخلاق الثورة"

تكتب الصحيفة تقريراً من مدينة يبرود الواقعة شمال العاصمة، التي رفضت المسلحين منذ خروجها عن سيطرة الجيش السوري حتى أصبحت أخيراً واقعة بين مطرقة تنظيم القاعدة وسندان الجيش السوري.

وقالت الصحيفة إن سكان المدينة مازالوا يتداولون الحادث الذي مثل بداية القصة في أيلول/ سبتمبر الماضي حين طرد مسلحان أجنبيان ينتميان لتنظيم القاعدة بواسطة المصلين في جامع المدينة الرئيسي بعد أن حاولا أن يلقيا خطبة الجمعة.

وتضيف أن "المدينة ظلت منذ عامين وحتى الشهر الماضي تحت سيطرة النشطاء الذين طالبوا بالتغيير في بداية الاحتجاجات التي اندلعت في آذار/ مارس 2011 لكنهم رفضوا حمل السلاح أو الانخراط مع الجماعات المسلحة بحثا عن السلطة أو المال".