واشنطن بوست: سوريا تحرك أسلحتها الكيميائية إلى مواقع المركزية

قالت الصحيفة الأمريكية إن سوريا تحرك أسلحتها الكيميائية إلى عدد صغير من المواقع المركزية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، في إشارة إلى أن النظام يستعد للتعاون مع الجهود الدولية الرامية إلى تدمير ترسانته الكاملة من السموم القاتلة.

وتضيف الصحيفة "حركة المواد الكيميائية والمعدات في الأيام الأخيرة - والتي حفزت في البداية مخاوف من أن مسؤولين سوريين كانوا يحاولون إخفاء أجزاء من مخزوناتها – يبدو أنها تجميع للأسلحة قبيل أول زيارة يقوم بها فريق التفتيش الذي وصلت إلى البلاد الأسبوع الماضي".

وتتابع "ساهم هذا النشاط في جو من التفاؤل الحذر بين مسؤولي الولايات المتحدة بشأن سرعة تفكيك الترسانة الكيميائية... بعد أن سلم مسؤولون سوريون قبل أسبوع جردهم الأول من الأسلحة الكيميائية ومواقع التخزين، وهي قائمة يقول محللون إن الولايات المتحدة تعتبرها غير كاملة" .