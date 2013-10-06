القدس العربي: قوارب الموت والممارسات اللا إنسانية ضدّ المهاجرين

وتقول الصحيفة إنه لا بد من توفير بدائل فعالة للأشخاص الذين يلجأون للمتاجرين بالبشر مخاطرين بحياتهم.

فبعد مأساة جزيرة لامبيدوسا، شهدت العواصم الاوروبية مباراة بالتباكي على الضحايا، دون بذل أي جهود حقيقية لإيجاد حلول جذرية للمشكلة، فبدلاً من دفع الأموال على إغلاق الحدود، عليها زيادة قدرات عمليات البحث والانقاذ وتحسين عمليات إغاثة القوارب التي تواجه مخاطر.

وتضيف أنّ المحظوظين من الحالمين بحياة أفضل إن وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية، سيبدأون بمواجهة مأساة اخرى، وحملة مطاردة وممارسات عنصرية وترحيل قسري. وتكاد لا تخلو انتخابات في أوروبا أو أستراليا من حملة دعائية ضد المهاجرين.

وتختتم بقولها، هذه الممارسات اللا إنسانية ضد المهاجرين من شأنها فقط أن تشجّع العنصرية والعنف ضد اللاجئين.

الدول الغربية تتكاتف في جهودها لمنع الهجرة، بينما عليها نجدة هؤلاء المهاجرين لتفادي حدوث مآس جديدة في البحر، فالمطلوب عملية إنسانية وليس أمنية لمنع هذه المآسي.