الرئيس العراقي الجديد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، مساء اليوم، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأعرب السوداني في حديث للصحفيين من داخل البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت".

بدوره، هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل"، متمنياً له التوفيق في "مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".