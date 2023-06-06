روسيا: أحبطنا جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالات أن وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن قواتها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك.

وقالت الوزارة الروسية، إن قواتها دمرت 8 دبابات ليوبارد في منطقة دونيتسك، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضخمة.

وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليجرام: "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

وتستعد أوكرانيا منذ أشهر لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.

وتسيطر روسيا حاليا على ما لا يقل عن 18% من الأراضي المعترف بها دوليا على أنها أراضٍ أوكرانية، وتصف 4 مناطق في أوكرانيا بأنها أراضٍ روسية.