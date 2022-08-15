صحف عالمية: سلاح صيني "فتاك" يهدد البحرية الأمريكية.. وتزايد الاتهامات لإيران بالتورط في حادث رشدي

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على تقارير كشفت عن امتلاك الصين سلاحا ”فتاكا“ يمكنه تدمير البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ، حال نشوب حرب بين الطرفين، بينما تطرقت صحف أخرى لما أسمته ”تواصلا مباشرا“ محتملا بين المتهم بمحاولة قتل الروائي البريطاني الشهير سلمان رشدي وأعضاء بارزين بالحرس الثوري الإيراني.

كما تناولت الصحف آخر التطورات في مضيق تايوان، بعد زيارة ثانية مثيرة للجدل قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة.

سلاح الصين ”الفتاك“

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، نقلاً عن خبير حرب كبير، إن الصين تمتلك ”سلاحاً فتاكاً“ لا تستطيع البحرية الأمريكية مواجهته في حال حدوث صدام مباشر بين الجيشين إذا أقدمت بكين على غزو تايوان.

ونقلت الصحيفة عن هاري كازيانيس، وهو خبير حرب استراتيجي، زعمه أن الجيش الصيني يمتلك ”مئات“ الصواريخ الفتاكة الملقبة بـ“قاتلة البحرية“ من طراز ”DF21-D“ و“DF-26D“، والتي يمكن أن تقضي على الدفاعات الأمريكية.

وحذر من الأضرار الكبيرة التي ستلحقها الصواريخ، واصفاً المخاطر بأنها ”مجنونة“ وعواقبها ”وخيمة“، وأنه ”من غير المرجح أن تتمكن البحرية الأمريكية من إسقاطها جميعًا“.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قبل نحو أسبوعين إلى تايوان.

وقال كازيانيس: ”أعتقد أننا سنرى الاختبار الصيني للصاروخين الفتاكين اللذين يمكنهما إلحاق الكثير من الضرر بالبحرية الأمريكية إذا ما وصلوا إلى مسافة 500 ميل من الساحل الصيني“، وأضاف أن الرئيس الصيني قد يستخدم الأسلحة في شكل ”سرب“ يشمل مئات الصواريخ.

وأوضح كازيانيس: ”سيستخدم الصينيون تلك الصواريخ في سيناريو غزو تايوان لتأمين القوات البرمائية“، مشيرا إلى أن ”البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ لن تتمكن من إيقاف آلاف الصواريخ الصينية“.

”استهتار“ أمريكي

وصفت صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية زيارة وفد الكونغرس لتايوان بمثابة ”استهتار أمريكي صارخ“ بتحذيرات بكين التي أرسلتها من خلال التدريبات العسكرية التي تلت زيارة بيلوسي منذ 12 يوما.

وقالت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، في تحليل نشرته اليوم، إن ”الولايات المتحدة تواصل إثارة التوترات في مضيق تايوان مما سيستوجب إجراءات مضادة صارمة“.

ونقلت الصحيفة عن خبراء صينيين قولهم إن الزيارة تثبت أن الولايات المتحدة ”هي التي تقوم باستفزازات متكررة ولا تسعى لتخفيف التوترات“. وأكدوا أن الصين ستفرض عقوبات على المشرعين الزائرين كإجراء مضاد.

وأضافوا أنه لا ينبغي على أي قوة أن تقلل من شأن تصميم الصين على حماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، محذرين أي شخص من إثارة الاضطرابات.

ونقلت الصحيفة عن خبير متخصص في العلاقات الصينية الأمريكية قوله: ”يمكن اعتبار الخطوة الأمريكية الأخيرة بمثابة تحد للرد الصيني الصارم، بما في ذلك التدريبات العسكرية“.

وأضاف الخبير أن ”واشنطن أصبحت عالقة في عقلية إثارة المشاكل وتخريب العلاقات مع الصين من أجل جعل نفسها لاعباً رئيسياً في منطقة غرب المحيط الهادئ“.

تورط الحرس الثوري

نقلت مجلة ”فايس“ عن مسؤولين في مخابرات أوروبية وشرق أوسطية، أن المتهم في محاولة قتل الروائي البريطاني سلمان رشدي كان على اتصال مباشر بأفراد من الحرس الثوري الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدوا أنه لا يوجد دليل على تورط إيران بشكل مباشر في تدبير الهجوم.

وقال مسؤول أوروبي في مكافحة الإرهاب بحلف ”الناتو“ للمجلة، إن ”حادث الطعن يحمل كل السمات المميزة لهجوم موجه، حيث تتحدث المخابرات مع منفذه دون دعم مباشر أو مشاركة في الهجوم نفسه“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يجب إجراء فحص دقيق على اتصالات المتهم، مشيرا إلى أن التحقيقات ”ستكون حاسمة وستكشف عن مزيد من المعلومات حول الطبيعة الدقيقة للهجوم ودوافعه وروابط المنفذ بالجهات الخارجية“، في إشارة إلى إيران.

وتعرض الروائي البريطاني سلمان رشدي لعملية طعن على يد أمريكي من أصول لبنانية يدعى هادي مطر في ندوة عن حرية التعبير أُقيمت في نيويورك يوم الجمعة.

ونقلت المجلة عن مسؤول استخبارات شرق أوسطي قوله: ”من الواضح أنه في وقت ما قبل الهجوم، كان مطر على اتصال مع أشخاص متورطين بشكل مباشر مع فيلق القدس أو مقربين منه“.

وأوضحت المجلة أن عائلة مطر تنحدر من بلدة يارون بجنوب لبنان، وهي منطقة متعاطفة بشدة مع إيران ووكيلها المحلي، جماعة ”حزب الله“، لكنها قالت إنه ليس هناك ما يشير حتى الآن إلى أن مطر انضم إلى الميليشيات المسلحة أو تلقى تدريبات عسكرية خلال زياراته إلى لبنان.

ونقلت المجلة عن قائد في ”حزب الله“ من قرية قريبة قوله: ”معظم العائلات في يارون تدعم المقاومة، ما من شك في هذه العلاقة. لكن هذا الصبي (مطر) لا علاقة له بحزب الله، نحن لا نعرفه ولا نريد الانجرار إلى المؤامرات الدولية التي تنطوي على أشخاص لا نعرفهم“.

وقال مسؤول أمني لبناني كبير للمجلة، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات إضافية حول إمكانية سفر مطر إلى لبنان في محاولة لتحديد ما إذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية من ”حزب الله“.

وأضاف: ”هناك اهتمام كبير بهذا الصبي من الأمريكيين وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أي معلومات يمكن أن تساعد في تحقيقهم“.