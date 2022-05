الملكة نور تدعو لاحترام سيادة ملك الأردن.. وتنتقد "قانون الأسرة"

علقت الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ووالدة الأمير حمزة بن الحسين، على قرار عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، المتعلقة بتقييد حركة ابنها واتصالاته وإقامته، داعية إلى ”التهدئة واحترام الإرادة الملكية“.

واعتبرت أن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة ”يخالف الدستور“ الأردني لعام 1952، مبينة بأن ”الحق في التمثيل هو المفتاح“.

وقالت الملكة نور في تغريدة عبر ”تويتر“: ”يجب علينا جميعاً التزام الهدوء واحترام سيادة جلالة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره“.

وتابعت: ”وفقًا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقًا لقانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكًا لدستور الأردن لعام 1952، والحق في التمثيل هو المفتاح“.

We all must stay calm and respect HM’s sovereignty for the good of the people of Jordan and its stability. According to legal experts the Council formed in accordance with the 1937 Royal Family Law is in breach of Jordan's 1952 Constitution.Right to Representation is key.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) May 22, 2022