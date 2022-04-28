الرئيس السوري يعيّن اللواء علي عباس وزيرًا للدفاع

قالت الرئاسة السورية في بيان إن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسومًا بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، اليوم الخميس.

ويحل ”عباس“ محل العماد علي عبد الله أيوب وهو رئيس سابق لأركان الجيش كان الأسد قد عيّنه وزيرًا للدفاع في 2018.

ولم يذكر المرسوم الجمهوري أي تفاصيل إضافية عن أسباب القرار.

واللواء علي محمود عباس هو رابع وزير للدفاع في حكومة النظام، منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خلفًا للعماد أيوب الذي تولى منصب وزير الدفاع، منذ 1 يناير 2018، وقد كان رئيسًا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، منذ 18 تموز 2012، وحتى تعيينه وزيرًا للدفاع.

وكان العماد أيوب يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل ترقيته خلفًا للعماد فهد جاسم الفريج الذي عين وزيرًا للدفاع، في تموز 2012، خلفًا للعماد داود راجحة، الذي لقي مصرعه مع 3 من كبار الضباط الأمنيين والعسكريين في تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، في 18 تموز 2012.

وقبل راجحة شغل المنصب علي حبيب، منذ 2009، وحتى آب 2011.

وينحدر اللواء عباس من قرية تل صارم، وهي إحدى قرى جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية.

وفي العام 2016، تعرض علي محمود عباس لإصابة في الوجه نقل على إثرها إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات.

وقاد الكثير من العمليات العسكرية على الأرض، ومنها هجومه على منطقة “تل الصوان”، في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل نحو 100 من عناصر وضباط وصف ضباط في قوات النظام، ما لاقى انتقادات واسعة في أوساط الموالين للنظام السوري حينها.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ في وقت سابق اليوم ، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ“عدوان إسرائيلي صاروخي في سماء دمشق“.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول إن إسرائيل ”أطلقت عددًا من الصواريخ التي استهدفت بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء“.

وأَضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي قال إنها أطلقت من مدينة طبريا في إسرائيل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو قالوا إنها للهجوم، ناقلين عن شهود عيان سماعهم دوي انفجارات ضخمة بمحيط دمشق، وأتى الهجوم بعد ساعات على سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية.