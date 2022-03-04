بولندا توقف صحفيا إسبانيا بشبهة التجسس لحساب روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتقلت السلطات البولندية، اليوم الجمعة، الصحفي الإسباني المستقل بابلو غونزاليس عند الحدود مع أوكرانيا، للاشتباه في تجسسه لحساب الاستخبارات العسكرية الروسية، حسبما أعلنت وكالة الأمن البولندية ومحاميه الجمعة.

ويعمل بابلو غونزاليس خصوصا لموقع ”بوبليكو“ الإلكتروني وقناة ”لا سيكستا“ التلفزيونية.

وقالت وكالة الأمن البولندية في بيان إنه ”تم توقيف مواطن إسباني من أصل روسي (…) تم التعرف عليه كعميل للإدارة العامة للاستخبارات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي“.

وأضاف البيان الحكومي أن الرجل ”قام بنشاطاته لحساب روسيا عبر استغلال وضعه كصحفي“.

وقال غونزالو بوي محامي الصحفي والذي تولى الدفاع الانفصالي الكاتالوني كارليس بيتشيمون، مساء الخميس على حسابه على تويتر: ”بعد أربعة أيام على توقيفه، أبلغتنا القنصلية الإسبانية في بولندا للتو أن بابلو غونزاليس متهم بارتكاب جريمة تجسس وفقا للمادة 130.1 من القانون الجنائي البولندي“.

وأوضح أن الصحفي حاليا ”في الحبس الاحتياطي في سجن جيزوف“.

وذكرت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ في تغريدة على تويتر الخميس أن ”الصحفي الإسباني اعتقل في جيزوف بالقرب من الحدود الأوكرانية ومحتجز منذ أكثر 72 ساعة من قبل جهاز الأمن الداخلي من دون أي تفسير ذي مصداقية“.

وأضافت أنه ”لم يتمكن من الاتصال بمحاميه مما يشكل إنكارا لحقوقه الأساسية“.

من جانبها، دعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات البولندية إلى ”الإفراج فورا“ عن غونزاليس.

وقالت إنه في السادس من شباط/فبراير ”أوقف الأمن الأوكراني غونزاليس لساعات في كييف واتهمه بالقيام بتحقيقات من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في منطقة دونباس من دون الحصول على اعتماد مناسب، قبل إطلاق سراحه بدون توجيه تهم إليه“.

وذكرت الأجهزة البولندية أن غونزاليس اعتقل ليل 27 إلى 28 شباط/فبراير في ”شيهموشيل“ بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية حيث كان يقيم منذ أيام.

وقال جهاز الأمن الداخلي البولندي إنه ”كان يخطط لرحلة إلى أوكرانيا“.

وأكد مكتب المدعي العام البولندي أن الصحفي المعتقل قام بنشاطاته في ”شيهموشيل“ ومعبر ميديكا“ الحدودي وفي وارسو وفي بلدان أخرى أيضا.

وأوضح أنه يحمل معه جوازي سفر وبطاقتين مصرفيتين روسيتين باسمين مختلفين.

وقد يحكم عليه بالسجن عشر سنوات في بولندا.