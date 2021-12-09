تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها بعمليات في العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا في هجوم شنه مسلحون أكراد خلال عمليات عبر الحدود في شمال العراق، اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة التركية في بيان لها أنه تم ”تحييد“ ستة من المسلحين.

وقالت الوزارة: ”وفقا للمؤشرات الأولية، تم إصابة الأهداف المحددة في المنطقة في عملية جوية وتم تحييد ستة إرهابيين، وما زالت العمليات مستمرة في المنطقة“.

وتنفّذ القوات التركية بشكل منتظم عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقُتل أربعة جنود أتراك وجُرح ثلاثة آخرون منتصف آب/ أغسطس خلال عمليات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ويشنّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة ”إرهابية“، تمرّدًا داميًا ضد الدولة التركية منذ 1984 في نزاع أسفر عن أكثر من أربعين ألف قتيل، بحسب ”فرانس برس“.

واستهدفت العمليات التركية في العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني، والذي لديه قواعد هناك.

وبدأ الحزب تمردا في جنوب شرق تركيا العام 1984 أسفر عن مقتل 40 ألف شخص.