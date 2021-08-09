الرئيس الإيراني يؤكد جدية بلاده في "الحفاظ على الردع" بمياه الخليج وبحر عمان

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، جدية بلاده في ”الحفاظ على الردع“ في مياه الخليج وبحر عمان، وذلك في أعقاب اتهامات غربية لإيران بالوقوف خلف هجوم على ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، وهو ما تنفيه طهران.

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ”الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة، والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن“، وفق بيان للرئاسة الإيرانية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).

وصف سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أول أمس السبت، الوثائق التي تثبت تورط بلاده في الهجوم على الناقلة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، بأنها ”مزيفة“.

وكتب تخت روانجي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”فشلت إسرائيل وحلفاؤها في إقناع مجلس الأمن الدولي بتوجيه اللوم لإيران بعد تقديمهم معلومات مزيفة عن الأحداث الأخيرة في المياه الإقليمية“.

وأضاف: ”طهران ترفض بشدة هذه الادعاءات، وعلى المجلس رفض مغامرات إسرائيل في المنطقة، وتحذّر من خداعها وافتراءاتها“.

وتعرضت الناقلة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة قرب بحر عُمان، ولقي شخصان مصرعهما في الهجوم على ناقلة النفط، أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقالت الحكومة البريطانية إن الهجوم نفذته طائرة ”شاهد 136“ دون طيار، وهي مصنوعة في إيران فقط، كما وجهت القيادة المركزية الأمريكية أصابع الاتهام إلى إيران بنشر نتائج تحقيقها.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، أن ”الناقلة (ميرسر ستريت) تعرضت لهجوم فاشل من طائرتين مسيرتين، عشية 29 يوليو الماضي، وأن الضرر في هذه الناقلة أحدثته مسيرة ثالثة محملة بمتفجرات استهدفتها، في 30 يوليو/ تموز، وأن المحققين وجدوا بقايا قليلة لمسيرة واحدة على الأقل وتمكنوا من استعادتها من المياه“.

وقالت باربرا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: ”نعلم أن هذا هجوم متعمد ومدروس“ وألقت باللوم على إيران في الهجوم.

ونفت زهرة ارشادي نائبة المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، هذه المزاعم لكنها لم تعلق على الحطام.

وأثار الهجوم على السفينة ردَّ فعل عنيفًا، حيث أدان وزراء خارجية 7 دول صناعية الهجوم مؤخرًا، ووصفوا الجمهورية الإسلامية بأنها ”تهديد للسلم والاستقرار الدوليين“.

وأفاد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان، أن ”سلوك إيران إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة يهدد السلام والأمن العالميين.“