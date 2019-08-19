مقتل 10 جنود بهجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

أفاد الجيش في بوركينا فاسو بأن متشددين مسلحين مجهولين قتلوا اليوم الاثنين ما لا يقل عن 10 جنود وأصابوا عددًا آخر في هجوم على وحدة عسكرية شمال البلاد.

وشنّ متشددون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص وشردت أكثر من 150 ألف شخص مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل.

وأوضح بيان للجيش أن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في منطقة كوتوجو بإقليم سوم، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

وقال البيان ”ردا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرا“.

وتعاني بوركينا فاسو، التي كانت يوما جيبا هادئا في منطقة الساحل، من امتداد عنف المتشددين إليها من دول مجاورة والذي شمل هجمات على أساس عرقي مثل التي أسفرت عن زعزعة الاستقرار في مالي خلال السنوات الماضية.

ودفع تدهور الأمن حكومة واغادوغو لإعلان حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم الشمالية المتاخمة لمالي، ومنها سوم، في شهر ديسمب/ كانون الأول.