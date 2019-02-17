معلمون عراقيون يبدأون إضرابًا عن العمل (فيديو وصور)

بدأ المعلمون في غالبية المدن العراقية، اليوم الأحد، إضرابًا عن العمل، لمدة يومين، احتجاجًا على عدم تلبية الحكومة الاتحادية مطالب تقدموا بها عن طريق نقابة المعلمين طيلة السنوات الماضية.

وبدت بعض المدارس العراقية خالية من التلاميذ في أول يوم لبدء الدوام الرسمي، بعد انتهاء عطلة نصف السنة.

وقال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين إن ”المعلمين في محافظات مختلفة بدأوا اليوم إضرابًا عن الدوام ليومين، تلبية لنداء أطلقته النقابة بهذا الخصوص“.

وأوضح محمد أن ”أبرز المطالب التي بسببها جاء الإضراب هو تراجع الواقع التربوي، خصوصًا بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية التي باتت تؤثر على الطلبة والمعلمين وعدم منح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصًا في البرلمان ورئاسة الحكومة“.

وأضاف أن ”المطالب أيضا تركزت على توفير الأبنية المدرسية المناسبة، إذ توجد مئات المدارس الطينية، ولجأت بعض المدارس إلى نظام الفترات الثلاثة لدوام الطلاب وهذا يؤثر على المستوى العلمي لهم“.

وعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من المعلمين في عدة محافظات وسطية وشمالية وجنوبية مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة، وإيقاف عملية الاستقطاع من الرواتب الشهرية.