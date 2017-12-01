طالبان تعلن انضمام ممثل تنظيم داعش في أفغانستان إلى صفوفها

ذكر متحدث باسم حركة طالبان، في رسالة بالبريد الإلكتروني، لوسائل الإعلام، أن ممثل تنظيم داعش في أفغانستان، انضم إلى صفوف الحركة.

وستكون تلك المزاعم، التي لم يتسن التحقق من صحتها من مصدر مستقل، تحولاً غير عادي، حيث تعتبر طالبان وداعش خصمين عنيفين، على ضوء القتال الدموي، الذي اندلع بينهما الأسبوع الماضي، شرقي أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الحركة، قاري يوسف أحمدي، أن ممثل داعش، عبد الرزاق مهدي، “وجد أخيرًا، أن أنشطة الجماعة، ضد الإسلام والمسلمين”.

وأضاف أحمدي، أن مهدي كان مسؤولاً أيضًا، عن الاتصالات بين مسلحي داعش في أفغانستان والعراق.

ودعا أحمدي جميع عناصر داعش، للانضمام إلى طالبان؛ “من أجل الوحدة بين المسلمين”.

وسوف تشكل جبهة مشتركة بين طالبان وداعش، تهديدًا رئيسيًا للحكومة، حيث أن طالبان، تعود للسيطرة أو ممارسة نفوذها على حوالي 13 % من البلاد، بينما تخوض قتالاً للسيطرة على 30 % أخرى.