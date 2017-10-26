العثماني محذراً وزراء حكومته: التقصير يستدعي الإقالة

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وزراء حكومته إلى الاستفادة من درس إقالة 4 وزراء في الحكومة الحالية على خلفية الـ”تقصير” في إنجاز مشاريع في منطقة الريف التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ حوالي عام تطالب بالتنمية.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الخميس، في أول اجتماع للحكومة بعد إقالة الملك محمد السادس لوزراء ومسؤولين بسبب التقصير في برنامج إنمائي في إقليم الحسيمة، شمال البلاد.

وقال العثماني، في كلمته التي بثها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، “لذلك لا بد أن نستفيد من هذا الدرس”، كما أشاد، في مقابل ذلك، ببيان الديوان الملكي الذي أشار إلى أن أقالة هؤلاء الوزراء “لا تتعلق لا بحالات غش ولا باختلاسات مالية”.

وحث وزراء حكومته على “الاستمرار في الزيارات العملية التي يقومون بها إلى عدد من مناطق المغرب للتعرف على المشاكل الحقيقية للمواطنين”.

وأكد ضرورة “الإنصات للمواطنين وجميع الفاعلين والبرلمان وغيرهم، ثم العمل والانجاز الفاعل على الأرض”.