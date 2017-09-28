تركيا تزيد الرحلات الجوية مع شمال العراق قبيل تعليقها

قالت وزارة الخارجية التركية إنها بدأت باتخاذ إجراءات لزيادة عدد رحلات الطيران بين تركيا ومحافظتي أربيل والسليمانية العراقيتين حتى الساعة 18.00 من يوم الجمعة (15.00 ت.غ)، وهو موعد بدء تعليق جميع الرحلات الدولية من وإلى المحافظتين المذكورتين.

وأمس الأربعاء، أبلغت هيئة الطيران المدني العراقية شركات الطيران الأجنبية أن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم شمال العراق، سوف تتوقف اعتبارا من يوم الجمعة، عند الساعة 18.00 على أن يتم السماح بالرحلات الداخلية فقط.

وفي بيان صادر عنها في هذا الصدد، اليوم الخميس، أشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن تنظيم رحلات الطيران بين تركيا ومحافظتي أربيل والسليمانية، لن يكون ممكنًا اعتبارًا من الموعد المحدد من قبل السلطات العراقية.

وأكّدت الخارجية التركية أنها بدأت باتخاذ إجراءات لزيادة عدد الرحلات بين الجانبين لغاية الموعد المذكور.

ودعت مواطنيها إلى تنظيم رحلاتهم بناء على هذه الإجراءات ومغادرة إقليم شمال العراق قبل تعليق الرحلات إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة لبقائهم.

والثلاثاء الماضي، أمّهلت بغداد، إدارة إقليم شمال العراق، 72 ساعة لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، على خلفية إجراء استفتاء الانفصال يوم الإثنين الماضي، مؤكدة أن سلطتها ستفرض على الإقليم وفق الدستور.

وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن “حظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم شمالي البلاد سيطبق، في حال لم تسلم المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام”.